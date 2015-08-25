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Петербургский ЗакС запретил снос зданий с признаками памятника
Вчера, 22:55
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Петербургский ЗакС запретил снос зданий с признаками памятника

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Речь идет об ограничении до 15 апреля 2024 года на демонтаж таких объектов.

На заседании петербургского ЗакСа 6 декабря в третьем чтении был принят законопроект о запрете сноса городских зданий, которые имеют признаки объекта культурного наследия. Об этом сообщил депутат парламента Алексей Зинчук в своем телеграм-канале. 

Речь идет об ограничении до 15 апреля 2024 года на демонтаж таких объектов. В перечень входят лишь постройки, находящиеся в государственной собственности. 

В настоящее время действует запрет только на снос зданий, признанных памятниками официально. Инициатива расширится и на объекты, в отношении которых существует даже "малейшее подозрение" о наличии исторической ценности. 

Законопроект направили на подписание губернатору Александру Беглову.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге барельеф Мефистофеля вернули на историческое место – обновленный фасад дома 24 по Лахтинской улице. 

Фото: Piter.TV

Теги: закс петербурга, исторические здания
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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