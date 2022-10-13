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Барельеф с Мефистофелем возвращают на фасад дома Лишневского в Петербурге
Сегодня, 14:25
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Барельеф с Мефистофелем возвращают на фасад дома Лишневского в Петербурге

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Отметим, что в 2015 году Мефистофеля сбили вандалы, а в апреле 2023-го Смольный объявил аукцион на капремонт фасада дома Лишневского, куда и входило восстановление барельефа.

На фасад дома Лишневского на Лахтинской улице, 24, в Петербурге возвращают барельеф с Мефистофелем. Об этом заявил депутат ЗакСа Борис Вишневский в своем телеграм-канале.

Возвращение Мефистофеля подтвердил  представитель компании "БИП", руководитель проекта по воссозданию барельефа Дмитрий Бузулуцкий, передает "Фонтанка". Специалисты не завершили часть работ и восстанавливают оставшиеся детали.

Отметим, что в 2015 году Мефистофеля сбили вандалы, а в марте 2023-го Смольный объявил аукцион на капремонт фасада дома Лишневского, куда и входило восстановление барельефа. Проект прошел согласование Фонда капитального ремонта домов Петербурга. Строительные-монтажные работы ведутся под контролем КГИОП. 

Фото: fotokto.ru

Теги: капремонт в доме памятнике архитектуры, мефистофель
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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