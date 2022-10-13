Барельеф с Мефистофелем возвращают на фасад дома Лишневского в Петербурге

Отметим, что в 2015 году Мефистофеля сбили вандалы, а в апреле 2023-го Смольный объявил аукцион на капремонт фасада дома Лишневского, куда и входило восстановление барельефа.

На фасад дома Лишневского на Лахтинской улице, 24, в Петербурге возвращают барельеф с Мефистофелем. Об этом заявил депутат ЗакСа Борис Вишневский в своем телеграм-канале.

Возвращение Мефистофеля подтвердил представитель компании "БИП", руководитель проекта по воссозданию барельефа Дмитрий Бузулуцкий, передает "Фонтанка". Специалисты не завершили часть работ и восстанавливают оставшиеся детали.

Отметим, что в 2015 году Мефистофеля сбили вандалы, а в марте 2023-го Смольный объявил аукцион на капремонт фасада дома Лишневского, куда и входило восстановление барельефа. Проект прошел согласование Фонда капитального ремонта домов Петербурга. Строительные-монтажные работы ведутся под контролем КГИОП.

Фото: fotokto.ru