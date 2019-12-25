Экспозицию с барельефом "Мефистофель" планируют открыть в середине ноября

В 2015 года барельеф снесли с жилого дома.

Экспозицию с барельефом "Мефистофель" в Центре культурного наследия имени академика Б. Б. Пиотровского планируют открыть в середине ноября. Об этом узнал "Петербургский дневник".

На данный момент идет работа над экспозицией, которую украсит барельеф. Сейчас для нее разработан дизайн-проект.

Мы не просто раскладываем фрагменты произведения, нужно составить связный, узнаваемый образ Мефистофеля из множества деталей разной степени сохранности. Кроме того, важная часть работы – монтаж барельефа. Елена Кононенко, куратор экспозиции "История движения в защиту Петербурга".

Склейки фрагментов не планируется: у каждой детали будет свой крепеж и подложка для монтажа. Мефистофеля закрепят на специальный фон, на котором будет изображен фасад дома на Лахтинской, 24.

Пока нет конкретного решения по тому, сколько будет работать экспозиция с барельефом.

Ранее объект украшал "Дома А.Л. Лишневского" на Лахтинской улице, но потом его разбил вандал. На протяжении шести лет обломки архитектурного элемента лежали в отделении полиции. Они служили в качестве вещественных доказательств, так как по факту уничтожения бальефа возбудили уголовное дело.

Фото: Елена Турковская