Разбитый шесть лет назад горельеф "Мефистофель" передали из полиции на реставрацию

Горельеф Мефистофеля с "Дома А.Л. Лишневского" передали в Центр культурного наследия академика Пиотровского. На протяжении шести лет обломки архитектурного элемента лежали в отделении полиции. Они служили в качестве вещественных доказательств, так как по факту уничтожения горельефа возбудили уголовное дело.
В Центр обратилась правнучка Лишневского Елена Турковская и попросила забрать элементы. При содействии КГИОП удалось добиться передачи частей из полиции в ВООПИиК.
Накануне специалисты вместе с Еленой Турковской собрали из фрагментов лицо. Горельеф собираются реставрировать.
В глазах вопрос:"А что дальше?" А дальше, мой дорогой, экспертиза, снятие мерок для создания твоего двойника. Не расстраивайся, что не сможешь сам вернуться на дом - в Летнем Саду уже давно двойники стоят.
Елена Турковская в Facebook.
На фасад горельеф уже не вернется, оригинал займет место на экспозиции "История движения в защиту Петербурга".
Дом А.А. Лишневского находится на Лахтинской улице, 24. Сбитый горельеф обнаружили в мешках вместе со строительным мусором.
Фото: Facebook / Елена Турковская
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