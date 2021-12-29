Разбитый шесть лет назад горельеф "Мефистофель" передали из полиции на реставрацию

Фигуру демона разбили летом 2015-го года.

Горельеф Мефистофеля с "Дома А.Л. Лишневского" передали в Центр культурного наследия академика Пиотровского. На протяжении шести лет обломки архитектурного элемента лежали в отделении полиции. Они служили в качестве вещественных доказательств, так как по факту уничтожения горельефа возбудили уголовное дело.

В Центр обратилась правнучка Лишневского Елена Турковская и попросила забрать элементы. При содействии КГИОП удалось добиться передачи частей из полиции в ВООПИиК.

Накануне специалисты вместе с Еленой Турковской собрали из фрагментов лицо. Горельеф собираются реставрировать.

В глазах вопрос:"А что дальше?" А дальше, мой дорогой, экспертиза, снятие мерок для создания твоего двойника. Не расстраивайся, что не сможешь сам вернуться на дом - в Летнем Саду уже давно двойники стоят. Елена Турковская в Facebook.

На фасад горельеф уже не вернется, оригинал займет место на экспозиции "История движения в защиту Петербурга".

Дом А.А. Лишневского находится на Лахтинской улице, 24. Сбитый горельеф обнаружили в мешках вместе со строительным мусором.

Фото: Facebook / Елена Турковская