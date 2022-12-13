Объявлен аукцион на капитальный ремонт фасадов дома с Мефистофелем

Предварительная стоимость работ по возрождению барельефа Мефистофеля – около 3 миллионов рублей.

Фонд капитального ремонта домов Петербурга объявил электронный аукцион на проведение капремонта фасадов дома с Мефистофелем (улица Лахтинская, 24). Итоги аукциона подведут 10 апреля, до 1 мая будет заключен договор, в рамках которого восстановят барельеф. Об этом сообщила пресс-служба Жилищного комитета.

Проект разработан и прошел согласование Фондом. Строительные-монтажные работы будут вестись под контролем КГИОП. Прежде чем Мефистофель встанет на место, подрядчику необходимо провести комплекс работ.

По сохранившимся фрагментам будет изготовлена модель барельефа, затем – гипсовая форма. После произведут отливку детали и разместят её на фасаде. Завершится восстановление огрунтовкой и окраской элемента. Предварительная стоимость работ по возрождению барельефа Мефистофеля – около 3 миллионов рублей.

По одной из версий историков, прообразом для чертовски обаятельного лепного декора стал Федор Шаляпин. В 2015 барельеф пострадал от рук вандалов.

Фото: Жилищный комитет