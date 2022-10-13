Петербуржцам рассказали об этапах восстановления барельефа Мефистофеля

Восстановление копии стало частью капитального ремонта фасада здания Лишневского, оригинал станет музейным экспонатом.

В Петербурге барельеф Мефистофеля вернули на историческое место – обновленный фасад дома 24 по Лахтинской улице. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 5 декабря.

Для того, чтобы добиться детального сходства с оригиналом, мастера сканировали уцелевшие фрагменты барельефа в центре культурного наследия имени Б. Б. Пиотровского. В результате проделанных действий специалисты выполнили 3D-модель, которую отправили на печать. Принтерам понадобилось более чем 190 часов для изготовления 10 частей Мефистофеля.

После мастера сделали форму из силикона на основе уже выполненной 3D-модели и залили ее прочным фибробетоном. Далее элемент закрепили на фасаде и окрасили. Крылья демона были отремонтированы ранее. На самом доме Лишневского ведут завершающие работы.

Напомним, что летом 2015 года вандалы испортили барельеф Мефистофеля, части скульптуры утратили. Восстановление копии стало частью капитального ремонта фасада, оригинал станет музейным экспонатом.

Здание на Лахтинской улице в 1910-1911 гг. возвели по проекту архитектора Александра Лишневского, сам барельеф, согласно одной из версий, – изображение Федора Шаляпина в образе Мефистофеля.

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Фото: fotokto.ru