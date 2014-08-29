Фасады 13 зданий на Московском проспекте получили световое оформление

Установлено 716 экономичных светодиодных ламп, дающих теплый равномерный свет.

На Московском проспекте в Петербурге завершили строительство архитектурно-художественной подсветки на участке от набережной Фонтанки до набережной Обводного канала. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 4 декабря.

Работы проведены на 13 домах, в числе которых – Суворовское военное училище. Установлено 716 экономичных светодиодных ламп, дающих теплый равномерный свет.

Световое оформление подчеркивает уникальность и красоту петербургской архитектуры, исторических и современных зданий. Такие проекты дополняют уличное освещение и вечернюю панораму городских магистралей. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Московский проспект является одним из самых протяженных в Северной столице. Его длина составляет более 9 км. Впервые световое оформление на этой магистрали появилось в 2010 году.

В следующем году специалисты планируют завершить монтаж художественной подсветки Московского проспекта на участке от Бассейной улицы до площади Победы. Работы проведет "Ленсвет".

Ранее мы рассказывали о том, что на площади Островского и улице Зодчего Росси восстановили подсветку зданий.

Видео: комитет по энергетике Петербурга