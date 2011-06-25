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На площади Островского и улице Зодчего Росси восстановили подсветку зданий
Сегодня, 15:27
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На площади Островского и улице Зодчего Росси восстановили подсветку зданий

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На прежние места установлены 124 светильника.

 В Петербурге восстановили художественную подсветку двух зданий на площади Островского и улице Зодчего Росси. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

После завершенной реставрации лицевых фасадов световое оформление вернули памятникам федерального значения – зданию Министерства народного просвещения и Дирекции императорских театров.

На прежние места установлены 124 светильника, проложено 422 метра кабеля. Светом подчеркнуты фрагменты стен – колонны, карнизы.

Ранее театр имени Ленсовета в Петербурге украсила подсветка.

Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

Теги: ленсвет, подсветка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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