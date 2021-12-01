Снос зданий с признаками памятника запретят в Петербурге

случае принятия инициативы, демонтаж таких объектов ограничат сроком 15 апреля 2024 года.

Парламентарии ЗакСа Северной столицы рассмотрели в первом чтении законопроект, подразумевающий запрет сноса зданий с признаками памятников и объектов культурного наследия. В случае принятия инициативы, демонтаж таких объектов ограничат сроком 15 апреля 2024 года.

Отметим, что на данный момент действует запрет исключительно на снос строений, которые были официально признаны памятниками. Авторы инициативы предлагают расширить его и на те объекты, в отношении которых существует даже "малейшее подозрение" о наличии исторической ценности.

Мера может вступить в силу примерно через четыре месяца после полного согласования.

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Фото: Piter.TV