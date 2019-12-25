Мораторий на закон о КРТ в Петербурге продлили до 2025 года

Смольный добивается внесения изменений в аналогичные федеральные нормы, которые пока противоречат некоторым важным пунктам

Мораторий на закон о комплексном развитии территории (КРТ) продолжит действовать в 2024 году. Соответствующий законопроект был утверждён в третьем чтении парламентариями городского ЗакСа.

Действие закона остаётся приостановленным: Смольный добивается внесения изменений в аналогичные федеральные нормы, которые пока противоречат некоторым важным пунктам. В предлагаемых поправках к федеральному закону указано, что в программу должны войти только те дома, собственники квартир в которых проявили инициативу и проголосовали за расселение. Кроме того, городам федерального значения просят предоставить право определять географическое положение домов, к которые будут переезжать жильцы.

Добавим, что петербургская версия закона о КРТ была принята сразу после федеральной, но целый ряд ключевых пунктом городской инициативы был заблокирован.

Ранее мы сообщили о том, что депутаты ЗакСа рассмотрели новые поправки в Генплан Петербурга.

Фото: Piter.TV