  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Депутаты ЗакСа рассмотрят новые поправки в Генплан Петербурга
Сегодня, 10:30
183
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Депутаты ЗакСа рассмотрят новые поправки в Генплан Петербурга

0 0

Также будет продлён мораторий на закон о КРТ.

В среду, 22 ноября, парламентарии ЗакСа Северной столицы рассмотрят в первом чтении законопроект об изменениях в городской Генплан. Об этом сообщил спикер петербургского парламента Александр Бельский.

Так, депутаты будут обсуждать потенциальное преобразование ряда промзон в зоны жилищной и деловой застройки, развитие транспортной сети, создание новых общественных пространств, а также развитие "лесопаркового зеленого пояса" по периметру города.   

Кроме того, на заседании рассмотрят законопроект от губернатора о продлении моратория на закон о комплексном развитии территорий (КРТ) до 2025 года.

Ранее мы сообщили о том, что ЗакС Петербурга планирует ужесточить закон о тишине.

Фото: Piter.TV

Теги: генплан петербурга, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии