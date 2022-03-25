ЗакС Петербурга планирует ужесточить закон о тишине

За работы, повлекшие нарушение тишины в ночное время на защищаемых объектах, физических лиц намерены штрафовать на 5 тыс. рублей. Юрлица в такой ситуации заплатят 800 тыс. до 1 млн рублей.

Депутаты петербургского ЗакСа рассмотрят инициативу, которая подразумевает ужесточение наказания за нарушения так называемого закона о тишине. Соответствующий проект документа появился на сайте парламента в конце рабочей неделе.

Авторами предложения выступили парламентарии Валерий Гарнец, Денис Четырбок, Вера Сергеева и Константин Чебыкин. Они настаивают на том, что за повторное нарушение закона о тишине по ночам и по выходным необходимо повысить размер штрафа до 4-5 тыс. рублей в случае физлиц, на 40-50 тыс. в случае должностных лиц и на 200-600 тыс. в случае юрлиц. Кроме того, за работы, повлекшие нарушение тишины в ночное время на защищаемых объектах, физических лиц намерены штрафовать на 5 тыс. рублей. Юрлица в такой ситуации заплатят 800 тыс. до 1 млн рублей.

Напомним, что закон о тишине распространяется на ситуации, в которых граждане беспокоят соседей шумом от телевизоров и аудиосистем, криками, передвижением мебели, использованием пиротехники и шумным ремонтом в непредусмотренное для этого время.

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Фото: Piter.TV