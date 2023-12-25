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Жительница Петербурга сломала ребра в театре ЛДМ
Сегодня, 15:10
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Жительница Петербурга сломала ребра в театре ЛДМ

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Женщина хочет подать заявление в суд после случившегося.

Жительница Петербурга сломала четыре ребра в Ленинградском дворце молодежи (ЛДМ). Женщина упала при выходе после выступления с балкона, пишет tg-канал "Mash на Мойке" 6 ноября. 

В минувшие выходные пострадавшая отправилась на мюзикл "Мастер и Маргарита". Она спускалась с балкона, а это место не освещается. Также не было ступеньки, вместо нее – выступ без перил и поручней. 

Горожанке оперативно оказали первую помощь, кроме того, посетители театра вызвали бригаду скорой помощи. В Мариинской больнице ей диагностировали переломы ребер, большую гематому на лице, жидкость в легких, травмы головы и тазобедренного сустава. 

Женщина хочет подать заявление в суд после случившегося. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге мужчина сломал ребра своему сыну. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ленинградский дворец молодежи, переломы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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