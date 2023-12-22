Пожилой петербуржец получил в метро переломы, но всё равно с травмами уехал на дачу

Только вечером он решил обратиться к медикам.

В петербургском метро накануне утром покалечился пожилой пассажир, стало известно Piter.tv.

Инцидент произошел утром 9 апреля на станции метро "Владимирская". На ступеньках станции оступился и упал 68-летний петербуржец. Пенсионер после этого самостоятельно уехал на дачу и только поздним вечером обратился к врачам.

Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, множественные переломы костей черепа, кровоизлияние в мозг. Пациента в тяжелом состоянии поместили в реанимацию.

Прокуратура помогает петербургскому пенсионеру, упавшему на скользкой остановке.

Фото: Piter.tv