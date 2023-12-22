Прокуратура помогает петербургскому пенсионеру, упавшему на скользкой остановке

Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании в пользу пострадавшего пенсионера компенсации морального вреда.

Прокуратура Выборгского района Петербурга помогает пенсионеру, упавшему на скользкой остановке. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Установлено, что 21 декабря 2023 года пожилой петербуржец поскользнулся и упал на остановке, расположенной около дома 11 по улице Сикейроса. Мужчина получил различные телесные повреждения, находился на лечении в медицинском учреждении.

Причиной падения стало невыполнение АО "Коломяжское" обязанностей по уборке территории от снега и наледи.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании в пользу пострадавшего пенсионера компенсации морального вреда.

Замначальника "ЖКС №1 Выборгского района" предстанет перед судом за падение наледи с крыши на 29-летнюю петербурженку.

Фото: Piter.tv