Замначальника "ЖКС №1 Выборгского района" предстанет перед судом за падение наледи с крыши на 29-летнюю петербурженку

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по факту травмирования человека в результате схода снега. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура Выборгского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя начальника ремонтно-эксплуатационного участка ООО "ЖКС №1 Выборгского района". Она обвиняется по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По версии следствия, обвиняемая, будучи ответственной за проведение работ по очистке кровли дома 16 по улице Смолячкова от снега, не проконтролировала проведение необходимого комплекса мероприятий по очистки крыши от наледи. А 18 декабря 2023 года произошло падение снега и наледи на 29-летнюю потерпевшую, которой причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

Ранее в Пикалево возбудили уголовное дело по факту травмирования 17-летней при падении наледи.

Видео: прокуратура Санкт-Петербурга