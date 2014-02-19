В Петербурге мужчина сломал ребра своему сыну

Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга.

В Петербурге мужчина избил своего сына и сломал ему ребра, пишет 78.ru.

Известно, что вечером 31 октября госпитализировали в больницу 14-летнего подростка. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом 10-го ребра, ушибы области грудной клетки, левого предплечья, левой кисти и правой голени. В настоящее время ребенок находится в состоянии средней тяжести.

По предварительным данным, пострадавшего избил отец. Детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

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Фото: Piter.TV