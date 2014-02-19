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В Петербурге мужчина сломал ребра своему сыну
Сегодня, 12:54
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В Петербурге мужчина сломал ребра своему сыну

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Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга.

В Петербурге мужчина избил своего сына и сломал ему ребра, пишет 78.ru. 

Известно, что вечером 31 октября госпитализировали в больницу 14-летнего подростка. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом 10-го ребра, ушибы области грудной клетки, левого предплечья, левой кисти и правой голени. В настоящее время ребенок находится в состоянии средней тяжести. 

По предварительным данным, пострадавшего избил отец. Детали и обстоятельства произошедшего выясняются. 

Ранее на Piter.TV: разыскиваются избившие петербуржцев в Уткиной заводи. 

Фото: Piter.TV 

Теги: истязание несовершеннолетнего, мужчина избил сына
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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