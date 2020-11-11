Разыскиваются избившие петербуржцев в Уткиной заводи

После оказания помощи мужчин отпустили в удовлетворительном состоянии.

Полицейские разыскивает причастных к избиению мужчин в Уткиной заводи, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители выявили в интернете 31 октября публикацию о драке неизвестных, предположительно, на территории Уткиной заводи. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ночью в тот же день в полицию Всеволожского района поступила информация из медицинского учреждения об обращении в травмпункт двух петербуржцев в возрасте 33 и 28 лет с ушибами. По словам пострадавших, их избили. После оказания помощи мужчин отпустили в удовлетворительном состоянии.

Все обстоятельства случившегося выясняются.

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Фото: Piter.TV