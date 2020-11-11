На Пулковской улице мигрант избил и ограбил своего 62-летнего дядю

Пострадавший обратился с травмой головы в медпункт и после оказания медицинской помощи был отпущен в удовлетворительном состоянии.

Полицейские задержали мигранта, подозреваемого в разбойном нападении на родственника. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 30 октября обратился 62-летний гражданин Узбекистана с сообщением о том, что у дома 9 корпус 2 по Пулковской улице его 28-летний племянник, угрожая ножом, забрал у него 25 тысяч рублей и избил.

Было установлено, что во время распития алкоголя между родственниками возник конфликт, в ходе которого мужчины подрались, а потом, угрожая ножом, племянник забрал у дяди деньги.

Подозреваемый был оперативно задержан полицейскими на Пулковской улице.

Пострадавший обратился с травмой головы в медпункт и после оказания медицинской помощи был отпущен в удовлетворительном состоянии.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой).

Неизвестный совершил разбойное нападение на женщину в Тосненском районе.

Фото: Piter.tv