Неизвестный совершил разбойное нападение на женщину в Тосненском районе

Пострадавшая была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии.

Вечером в среду, 30 октября, полицейские получили сообщение о том, что в доме №11 на улице Боярова произошло нападение, в результате которого женщина получила ножевые ранения в область груди.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 30 октября около 14:06 неизвестный напал на 57-летнюю женщину, нанёс ей ножевое ранение в грудь и похитил сумку с банковскими картами и ключами от машины, после чего скрылся с места преступления.

Пострадавшая была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). Сейчас предпринимаются оперативные мероприятия по поиску и задержанию преступников.