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Неизвестный совершил разбойное нападение на женщину в Тосненском районе
Сегодня, 10:54
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Неизвестный совершил разбойное нападение на женщину в Тосненском районе

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Пострадавшая была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии.

Вечером в среду, 30 октября, полицейские получили сообщение о том, что в доме №11 на улице Боярова произошло нападение, в результате которого женщина получила ножевые ранения в область груди.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 30 октября около 14:06 неизвестный напал на 57-летнюю женщину, нанёс ей ножевое ранение в грудь и похитил сумку с банковскими картами и ключами от машины, после чего скрылся с места преступления.

Пострадавшая была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). Сейчас предпринимаются оперативные мероприятия по поиску и задержанию преступников.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец, учинивший разбой в аптеке и в табачной лавке, получил 7,5 года колонии.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Новости СПб,

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