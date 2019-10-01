Петербуржец, учинивший разбой в аптеке и в табачной лавке, получил 7,5 года колонии

Первое преступление произошло в декабре прошлого года в аптеке на Суворовском проспекте. Несколько дней спустя Торопов совершил второе нападение – на продавца табачного магазина на Загородном проспекте.

Петербургский суд вынес приговор Андрею Торопову, который обвинялся в разбое. Преступник совершил два нападения – на сотрудницу аптеки и кассира табачного магазина.

Первое преступление произошло в декабре прошлого года в аптеке на Суворовском проспекте. Торопов, угрожая фармацевту ножом, потребовал передать ему все деньги. Девушка пыталась укрыться в подсобке, но злоумышленник разбил стеклянную дверь и похитил 11,6 тысячи рублей.

Несколько дней спустя Торопов совершил второе нападение – на продавца табачного магазина на Загородном проспекте. Он нанес удар по лицу и потребовал передать наличные деньги и ценные вещи.

Суд приговорил Андрея Торопова к 7,5 годам заключения в колонии строгого режима.