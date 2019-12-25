В Педиатрическом университете за выходные спасли шестилетнего мальчика и двух подростков

Все они получили переломы.

За выходные в Педиатрическом университете спасли двух подростков и мальчика, рассказали в вузе 16 декабря.

Шестилетнему ребенку понадобилась помощь травматологов. Пострадавший получил травму во время прогулки в детском саду: он повредил руку, играя на качелях, что привело к закрытому перелому основной фаланги большого пальца кисти. Мальчика госпитализировали во второе хирургическое отделение, где ему была оказана вся необходимая медицинская помощь.

А 16-летний подросток на соревнованиях по баскетболу столкнулся с другим игроком и упал на руку. В результате ему диагностировали закрытый перелом первой пястной кости кисти. Юноше в том же отделении выполнили репозицию и металлоостеосинтез. Так, функциональность руки восстановилась.

Накануне вечером 14-летняя девушка во время посещения кинотеатра случайно защемила левую стопу между креслами. Это привело к открытому перелому дистальной фаланги безымянного пальца стопы. Петербурженку доставили также во второе хирургическое отделение.

Клиника работала в обычном режиме, круглосуточно принимая пациентов. Мы всегда готовы помочь детям, в том числе с травмами различной степени тяжести, и никому не отказываем в госпитализации. Наши врачи даже в самых сложных ситуациях находят пути решения, но важно помнить, что очень многое зависит от родителей. Взрослые должны понимать, что не только малыши, но и подростки требуют особого внимания. Дмитрий Иванов, ректор Педиатрического университета

Ранее на Piter.TV: в Петербурге ребенок с ДЦП упал с двухярусной кровати и попал в реанимацию.

Фото: пресс-служба Педиатрического университета