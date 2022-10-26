В Петербурге ребёнок с ДЦП упал с двухярусной кровати и попал в реанимацию

Врачи диагностировали у малыша катотравму, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

В Санкт-Петербурге трёхлетний мальчик-инвалид попал в реанимацию после падения с кровати. Инцидент произошёл вечером 13 декабря в квартире на проспекте Энтузиастов.

По предварительным данным, ребёнок играл со старшей сестрой, когда по недосмотру родителей упал со второго яруса кровати. После падения родители вызвали скорую помощь, и мальчика в тяжёлом состоянии доставили в больницу. Он был помещён в реанимационное отделение, пишет 78.ru.

Отметим, что семья полная, благополучная, на учёте не состоит. Правоохранители проводят проверку.

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Фото: Piter.TV