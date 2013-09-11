  1. Главная
Особняк Салтыковой на Большой Морской улице в Петербурге превратят в гостиницу
Сегодня, 21:09
Историческое здание в центре Петербурга будет приспособлено под современный отель.

В Санкт-Петербурге принято решение о будущем особняка Салтыковой на Большой Морской улице. Здание в Адмиралтейском районе приспособят под гостиницу, сообщает КГИОП.

Проект реставрации подготовлен архитектурным бюро "Студия 44". Согласно документам, будут сохранены размеры и форма лицевого корпуса, отметки высоты крыш, планировка внутреннего двора и расположение фасадных стен дворовых строений.

Отмечается, что реставрация направлена на сохранение исторического облика здания, включая декоративные элементы фасадов и интерьеров. Судьбу здания обсуждали почти два года. Теперь особняк официально получил новое назначение — гостиница в центре Петербурга.

