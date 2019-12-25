Бастрыкин потребовал доклада о расследовании сноса домов в Петербурге

Председатель СК России Александр Бастрыкин попросил доложить, как идет ход расследования уголовного дела о подготовке с сносу старинного здания. Дело возбуждено о превышении должностных полномочий в отношении сотрудников комитета по государственному контролю и охране памятников истории и культуры Петербурга.
Поводом для возбуждения дела стала информация о подготовке к сносу Дома Лапина на Рижском проспекте. Он был построен в 1840 году, и по мнению градозащитников и СК имеет историческую и архитектурную ценность.
Несмотря на наличие решения суда запретительного характера, ранее сообщалось, что у здания появилась строительная техника. В целях упреждения противоправных действий в отношении исторических зданий следователями проведены осмотры и других исторических объектов в городе, истребованы нормативные акты в сфере градостроительства.
О результатах доклада не сообщается.
Ранее Piter.tv публиковал комментарий КГИОП о возбуждении уголовного дела.
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Фото: ВКонтакте / Живой Город
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