Бастрыкин потребовал доклада о расследовании сноса домов в Петербурге

Дело было возбуждено в конце мая 2022 года.

Председатель СК России Александр Бастрыкин попросил доложить, как идет ход расследования уголовного дела о подготовке с сносу старинного здания. Дело возбуждено о превышении должностных полномочий в отношении сотрудников комитета по государственному контролю и охране памятников истории и культуры Петербурга.

Поводом для возбуждения дела стала информация о подготовке к сносу Дома Лапина на Рижском проспекте. Он был построен в 1840 году, и по мнению градозащитников и СК имеет историческую и архитектурную ценность.

Несмотря на наличие решения суда запретительного характера, ранее сообщалось, что у здания появилась строительная техника. В целях упреждения противоправных действий в отношении исторических зданий следователями проведены осмотры и других исторических объектов в городе, истребованы нормативные акты в сфере градостроительства.

О результатах доклада не сообщается.

Ранее Piter.tv публиковал комментарий КГИОП о возбуждении уголовного дела.

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Фото: ВКонтакте / Живой Город