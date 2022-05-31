КГИОП прокомментировал уголовное дело о сносе исторических зданий

В ведомстве указали на то, что орган не может менять дату постройки.

В комитете по государственному контролю использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга прокомментировали уголовное дело в отношении сотрудников ведомства. Следственный комитет считает, что они превысили свои должностные полномочия.

Напомним, уголовное дело возбудили в связи с подготовкой к сносу дома Лапина на Рижском проспекте. По версии следствия, сотрудники комитета выдавали ложные документы о том, что здания не являются историческими. Как сообщили в СК, год постройки зданий "искусственно изменялся на период времени позже 1917 года, что позволило вывести исторические здания из-под правовой охраны закона Санкт-Петербурга". Манеж лейб-гвардии Финляндского полка и корпус Торговых бань Екимовой уже были частично снесены.

В КГИОП сообщили "Петербургскому дневнику" о том, что ведомство не является органом, которое определяет или меняют дату постройки зданий.

Что касается якобы "выдачи заключений о расположении исторических зданий вне границ территорий объектов культурного наследия", поясним, что расположение или нерасположение того или иного здания в зоне охраны определяется не заключением КГИОП, а открытыми данными в законе 820-7, и это легко проверить. говорится в сообщении.

Заключение КГИОП о соответствии проектных решений режиму зон охраны не означает, что здание можно демонтировать. Разрешение на это выдают другие уполномоченные органы.

Фото: ВКонтакте / Живем на Васильевском | Васильевский остров