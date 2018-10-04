В Петербурге возбудили дело из-за подготовки к сносу дома Лапина

Следственный комитет России по Петербургу возбудил уголовное дело в отношении КГИОП по статье о превышении должностных полномочий.

Следственный комитет России по Петербургу возбудил уголовное дело в отношении КГИОП по статье о превышении должностных полномочий. Об этом во вторник, 31 мая, рассказали в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело возбудили в связи с подготовкой к сносу дома Лапина на Рижском проспекте. По версии следствия, сотрудники комитета выдавали ложные документы о том, что здания не являются историческими. Как сообщили в СК, год постройки зданий "искусственно изменялся на период времени позже 1917 года, что позволило вывести исторические здания из-под правовой охраны закона Санкт-Петербурга". Так, по мнению следователей, сотрудники разрешили сносить Дом Лапина, Манеж лейб-гвардии Финляндского полка, здание "Васильевского винного городка" и корпус Торговых бань Екимовой.

В частности, КГИОП выдал положительное заключение о реконструкции дома Лапина на Рижском проспекте под многоквартирный дом. Застройщик и подрядчик подготовились к работам по реконструкции и обнесли здание забором.

Напомним, что в Петербурге депутаты муниципальных образований и ЗакСа обратились к председателю СК России Александру Бастрыкину с просьбой о прекращении сноса исторических зданий в центре города. Под обращением подписались 55 депутатов. Петербургские градозащитники заметили "преступную тенденцию сноса под предлогом „советскости" или аварийности зданий XIX — начала XX веков". По мнению депутатов, это происходит из-за "попустительства застройщикам" КГИОП.

Ранее мы писали, что Госстройнадзор Петербурга не принял уведомление о сносе дома Лапина.

Фото: Вконтакте / Живой город