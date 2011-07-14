Депутаты Петербурга просят Бастрыкина остановить снос исторических зданий

Авторы обращения просят положить конец "сложившейся в Петербурге практике вседозволенности", которую, по мнению депутатов, застройщикам обеспечивает руководство КГИОП. Под обращением подписались 55 депутатов.

В Петербурге депутаты муниципальных образований и ЗакСа обратились к председателю СК России Александру Бастрыкину с просьбой о прекращении сноса исторических зданий в центре города. Под обращением подписались 55 депутатов. Текст заявления опубликовали в Telegram-канале "Живой город".

В заявлении отметили, что петербургские градозащитники заметили "преступную тенденцию сноса под предлогом „советскости" или аварийности зданий XIX — начала XX веков". По мнению депутатов, это происходит из-за "попустительства застройщикам" КГИОП.

В документе указаны примеры самых громких случаев сноса, которые произошли за минувшие три месяца. Так, в список недавно снесенных зданий вошли манеж лейб-гвардии Финляндского полка на Васильевском острове, торговые бани Екимовой на Петроградской стороне и здания Васильевского винного городка на Уральской улице. Депутаты отмечают, что к сносу готовятся исторические корпуса Производственного комплекса общества русских аккумуляторных заводов "Тюдор" на улице Профессора Попова, а также Дом Лапина на углу Рижского проспекта и переулка Лодыгина.

В обращении добавили, что "можно констатировать, что гораздо бОльший вклад в дело сохранения исторического центра Петербурга вносит Следственный комитет России, а не комитет по охране памятников Петербурга". Далее привели несколько примеров, которые подтверждают это утверждение.

Авторы обращения просят положить конец "сложившейся в Петербурге практике вседозволенности", которую, по мнению депутатов, застройщикам обеспечивает руководство КГИОП.

Фото: Piter.tv

