Видео: манеж Финляндского полка на Васильевском острове начали сносить

Застройщик приступил к сносу через сутки после разрешения суда.

На Васильевском острове начали сносить здание Манежа лейб-гвардии Финляндского полка. Об этом днем 8 апреля сообщили очевидцы.

Накануне застройщик смог обжаловать решение Куйбышевского районного суда о мерах предварительной защиты. Менее чем через сутки начались демонтажные работы.

Депутат ЗакСа Борис Вишневский обратился в Госстройнадзор Петербурга. Председатель Владимир Болдырев пообещал провести проверку. Надо выяснить, есть ли у компании ордер на снос.

Местные жители пытались сохранить постройку, так как не хотят видеть на территории жилой дом. В КГИОП здание не считают историческим: оно было перестроено в 60-е годы и изменило свой оригинальный архитектурный облик.

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