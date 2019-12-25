Манеж лейб-гвардии Финляндского полка на Васильевском острове оказался под угрозой сноса

Меры предварительной защиты снял Санкт-Петербургский городской суд.

Манеж лейб-гвардии Финляндского полка на 20-й линии, 19, литера А, вновь оказался под угрозой сноса. Накануне Санкт-Петербургский городской суд отменил решение Куйбышевского районного суда, который признал снос незаконным.

По сообщению градозащитников, в 13 часов 7 апреля на место уже приехала строительная техника. Вместо здания там могут построить новый жилой комплекс компании Legenda.

Жители Васильевского острова выступают против сноса.

Разрешение на строительство было приостановлено в декабре 2020-го года. КГИОП отказался включать объект в реестр памятников. По информации ведомства, бывшее здание Манежа лейб-гвардии Финляндского полка было перестроено в конце 1960-х годов и приспособлено под хлебозавод Свердловского района. Исторический архитектурный облик здания не сохранился.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в ЦСИ им. Сергея Курёхина рассказали о реконструкции здания на Васильевском острове.

Фото: КГИОП