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В ЦСИ им. Сергея Курёхина рассказали о реконструкции здания на Васильевском острове

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Работы планируют завершить в 2024 году.

Анастасия Курехина рассказала о реконструкции здания ЦСИ им.Сергея Курёхина на Васильевском острове. Подготовительный этап начался 21 марта. Центр располагался в здании бывшего кинотеатра "Прибой". 

Пришлось разрушать еще куски старого здания, так что не пугайтесь, все будет хорошо, и Центр искусства в Петербурге мы построим.

Анастасия Курехина.

На месте заброшенной постройки на Среднем проспекте В.О возведут новое пятиэтажное здание. То здание, которое было, ни разу капитально не ремонтировалось. Оно нуждалось в новой архитектурной концепции, которая позволила бы ЦСИ проводить больше культурных мероприятий. 

Сейчас "ПСБ ЖилСтрой" демонтирует здание и устраивает ограждение котлована. Работы должны завершиться в 2024 году. В Центре будет концертный и театральный залы, специально оборудованные для проведения различных мероприятий, студии звукозаписи и телевидения, репетиционные точки, рок-школа для людей всех возрастов, уютное кафе, выставочные пространства. Посетителям представят картины художников ленинградского андеграунда 1980–90-х годов и экспонаты из коллекции Музея Сергея Курёхина. 

Видео: ВКонтакте / Центр современного искусства им. Сергея Курёхина

Теги: реконструкция, цси им курехина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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