На Васильевском острове возобновили снос кинотеатра "Прибой"

Здание будут реконструировать.

На Васильевском острове сносят бывшее здание кинотеатра "Прибой". Об этом 21 марта сообщили в Telegram-канале "Протестный Петербург".

На месте заброшенной постройки на Среднем проспекте В.О возведут новый пятиэтажный Центр современного искусства имени Сергея Курехина. "Прибой", построенный в 60-е годы, не был приспособлен под нужды современных художников. Центр ждал реставрации 6 лет. В 2016 году он временно переехал на Лиговский проспект, 73. Прошлая попытка реконструкции оказалась неудачной из-за неравномерной осадки фундамента здания, после чего понадобился новый проект.

Стоимость работ оценили в 3,8 млрд рублей. Реконструкцию нужно будет завершить до конца 2024 года.

Видео: Telegram / Протестный Петербург

Фото: Центр Современного искусства им. Курехина