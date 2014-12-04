На Васильевском острове завершился демонтаж аварийных конструкций "Винного городка"

Скоро специалисты будут обследовать состояние фундамента здания.

В Петербурге завершили разборку аварийных конструкций здания "Винного городка" на Васильевском острове. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказал заместитель гендиректора по строительству компании "Максидом" Антон Патрасенко.

Демонтаж отдельных строительных конструкций здания происходил с сохранением исторических материалов для их повторного использования – мы маркировали чугунные колонны, кирпичи очищали и временно складировали на палеты. Всего сейчас их насчитывается примерно 100 тысяч. Антон Патрасенко

На данный момент разборка аварийных конструкций завершилась. Скоро специалисты будут обследовать состояние фундамента здания. О сроках завершения работ пока на данный момент ничего не известно.

Фото: "Петербургский дневник" (Роман Пименов)