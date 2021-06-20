Комплекс исторических зданий сносят в центре Петербурга

Часть одного из зданий уже разрушили. Активисты пытаются блокировать снос.

В пятницу, 15 апреля, стало известно, что на Малом проспекте Петроградской стороны начался снос исторических зданий. Ранее они принадлежали заводу "Навигатор" оборонного холдинга "Алмаз-Антей". Об этом сообщает "РБК Петербург" со ссылкой на градозащитников "Живого города".

Известно, что часть одного из зданий уже разрушили. Активисты пытаются блокировать снос, работы приостановлены, но техника и рабочие не уезжают. По словам депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского, снос этих зданий незаконный. Он обратился в Госстройнадзор с просьбой не допустить продолжения демонтажных работ.

На территории бывшего завода, площадь которого 1га, расположены два объекта - гараж и производственное здание общей площадью более 18 тыс. кв. м. Градозащитники утверждают, что в комплекс зданий входят также дореволюционные строения 1813 и 1826 годов.

Ранее мы писали, что манеж лейб-гвардии Финляндского полка на Васильевском острове оказался под угрозой сноса.

Фото: Piter.tv

