Суд Петербурга отказал активистам в референдуме против КРТ

Городской суд отказал в удовлетворении административного иска. Инициативная группа пыталась обязать избирательную комиссию повторно рассмотреть вопрос о регистрации для проведения референдума.

Петербургский городской суд повторно отказал активистам, выступающим против сноса хрущёвок в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Истец оспаривал решение городской избирательной комиссии от 30 апреля 2026 года (№168-1), касающееся ходатайства о проведении референдума. Заявитель требовал обязать комиссию заново рассмотреть вопрос о регистрации инициативной группы. В пресс-службе отметили, что Санкт-Петербургский городской суд отказал в удовлетворении заявленных требований.

Ранее активисты уже пытались через суд отменить снос хрущёвок в Северной столице, но безуспешно.

Ранее мы сообщили о том, что суд обязал перевозчика возместить петербуржцу убытки и моральный вред за долгое ожидание автобуса.

Фото: Piter.TV