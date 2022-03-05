Зоран Стеванович объявил о "мегареферендуме" в стране.

Председатель Государственного собрания Словении (местного парламента) Зоран Стеванович публично призвал провести референдум о членстве европейской страны в НАТО. Соответствующими данными поделилось со своей аудиторией Словенское агентство печати (STA). В издании отметили, что законодатель выступил с инициативой по "мегареферендуме", который будет организован 15 ноября. В том числе население будет голосовать по поводу членству в Североатлантическом альянсе.

Зоран Стеванович в четверг в видеообращении … предложил проверить мнение общественности по поводу членства Словении в НАТО, поднимая вопрос о проведении референдума. публикация иностранного СМИ

Напомним, что депутаты парламента Словении еще 10 апреля избрали спикером заксобрания председателя партии Resni.ca, бывшего полицейского сотрудника сербского происхождения Зорана Стевановича. После своего избрания на должностной пост политический деятель сообщил о своем намерении совершить официальный визит в Москву.Он также высказал идею референдума по вопросу выхода Словении из состава военного блока.

Словения проведет референдум по выходу из НАТО.

Фото: YouTube / Strogo zaupno