Стубб прокомментировал американскую анкету по поддержке внешней политики

В Финляндии оценили документ, который США просят заполнить союзников по внешней политике.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил западным журналистам во время пресс-конференции о том, что не считает давлением на международных союзников разосланную вашингтонской администрацией при президенте-республиканце Дональде Трампе анкету о поддержке американской внешней политики. Ранее западное новостное агентство The Bloomberg сообщало читателям о том, что Белый дом направил странам-членам НАТО документ с вопросами об их поддержке политического курса США перед возможным сокращением собственного военного присутствия в Европе. Финские СМИ писали со ссылкой на Минобороны республики, что Финляндия получила такую анкету.

Я не считаю это давлением. Это способ работы нынешней администрации США. Александр Стубб, президент Финляндии

Глава правительства из Хельсинки заметил, что большинство вопросов анкеты было связано с оборонной стратегией Соединенных Штатов. По ряду вопросов Финляндия согласа с партнерами по Североатлантическому военному альянсу.

Стубб призвал наладить контакты Финляндии с Россией в ближайшие два месяца.

Фото: YouTube /Alandsradio