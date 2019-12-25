"Отдай трусы". Заявление Стубба об Украине раскритиковали в Сети

Финский лидер предложил продолжать вооружать Украину в преддверии зимы.

Пользователи соцсети X обрушились с критикой на президента Финляндии Александра Стубба после слов о якобы необходимости предоставить Украине дополнительную военную помощь в преддверии холодов. В связи с эти было принято решение о предоставлении Киеву 290 млн евро.

Комментаторы пишут, что пока жители Европы готовятся к морозной зиме, власти "помогают коррумпированной стране, которая не прекращает разжигать войну"

Один из пользователей Сети написал, что "Финляндия страдает и беднеет, а вы продолжаете отправлять Украине деньги". Другой комментатор предложил Стуббу "отдать им свои последние ношеные трусы". Еще один житель Финляндии иронично предположил, что у страны еще что-то осталось.

Во вторник Александр Стубб заявил, что Украина якобы нужна дополнительная военная поддержка в преддверии зимы, в связи Киеву предоставят 34-й пакет помощи.

Ранее в МИД России пошутили о фамилии финского лидера после его поддержки ударов ВСУ по Wildberries.

Фото: YouTube / Bloomberg Podcasts