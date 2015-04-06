В Финляндии призвали не давить на Кремль, так как попытки тщетны.

Москву невозможно принудить к мирным переговорам по Украине, потому что для начала необходимо устранить первопричины вооруженного конфликта. Соответствующий комментарий дал представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема через социальные сети. Иностранный политик напомнил аудитории, что Россию нельзя принудить к каким-то действиям, так как страна добивается остановки процесса вступления соседнего государства со столицей в Киеве в НАТО, а также Кремль недоволен масштабным перевооружением Европейского союза.

Антониу Кошта заявляет, что Европа заставит Москву начать обсуждение с помощью давления. <…> Дело в том, что таким чиновникам нет места за любым столом переговоров, потому что они напрямую вовлечены в это противостояние. Армандо Мема, финский политик

Финский политик оценил решение Лондона по ракетам SCALP.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Armando Mema