Армандо Мема указал на прямую вовлеченность Соединенного королевства в конфликт с Россией.

В Хельсинки назвали безответственным решение национального правительства Великобритании позволить киевскому режиму производить дальнобойные ракеты. Соответствующий комментарий дал представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема через социальные сети. Иностранный политик напомнил, что в Кремле крайне негативно оценивают планы Лондона передать Киеву технологии для производства ракет SCALP (французская версия Storm Shadow). Об этом прессе упоминал официальный представитель российской администрации президента Дмитрий Песков.

Решение Великобритании позволить Украине производить ракеты Storm Shadow просто "безответственно". То, чего просит Лондон, - это разрешения наносить удары вглубь России и непосредственного участия. Армандо Мема, финский политик

Эксперт из Европы пояснил, что Лондон не может притвориться, что будто бы не участвует в региональном конфликте после поставок беспилотников и такого тяжелого вооружения для ВСУ.

В Финляндии осудили атаку ВСУ на Нижнекамск.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Armando Mema