Госстройнадзор Петербурга не принял уведомление о сносе дома Лапина

В настоящее время никаких работ на объекте не ведется.

Госстройнадзор Петербурга сообщил, что Дом Лапина на Рижском проспекте нельзя сносить, просто уведомив об этом ведомство. Сначала инициатор должен получить разрешение на строительство объекта в этом месте. Об ответе ведомства на свой запрос в понедельник, 30 мая, рассказал депутат ЗакСа Борис Вишневский.

Так, служба подтвердила, что ООО "Цесма" направило ей обращение, что планирует демонтаж дома по адресу Рижский проспект, дом 26А. В документе сказано, что "службой принято решение об отказе в приеме уведомления о планируемом сносе рассматриваемого объекта. Снос объекта должен быть осуществлён в порядке главы 6 ГрК РФ, в том числе после получения разрешения на строительство". На момент рассмотрения разрешение не было выдано.

Как сообщили "Фонтанке" в пресс-службе застройщика ООО "Цесма", в настоящее время никаких работ на объекте не ведется, "будучи законопослушной компанией, проводить демонтажные работы мы бы начали только после получения разрешения на строительство".

Напомним, что депутаты Петербурга просят Бастрыкина остановить снос исторических зданий. В заявлении отметили, что петербургские градозащитники заметили "преступную тенденцию сноса под предлогом „советскости" или аварийности зданий XIX — начала XX веков". По мнению депутатов, это происходит из-за "попустительства застройщикам" КГИОП. В документе указаны примеры самых громких случаев сноса, которые произошли за минувшие три месяца. Так, в список недавно снесенных зданий вошли манеж лейб-гвардии Финляндского полка на Васильевском острове, торговые бани Екимовой на Петроградской стороне и здания Васильевского винного городка на Уральской улице. Депутаты отмечают, что к сносу готовятся исторические корпуса Производственного комплекса общества русских аккумуляторных заводов "Тюдор" на улице Профессора Попова, а также Дом Лапина на углу Рижского проспекта и переулка Лодыгина.

Ранее в Красногвардейском районе сносят незаконный универсам. Еще год назад был расторгнут договор об аренде земельного участка. Причин для этого было несколько: продажа алкоголя и нарушения условий договора.

Фото: Piter.tv

