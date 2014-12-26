В Красногвардейском районе сносят незаконный универсам

Еще год назад был расторгнут договор об аренде земельного участка. Причин для этого было несколько: продажа алкоголя и нарушения условий договора.

В понедельник, 30 мая, на Рябовском шоссе у дома № 139 сносят незаконный павильон, площадь которого составляет 180 квадратных метров. Освобождением территории занимаются сотрудники ККИ, передают в пресс-службе Смольного.

Так, еще год назад был расторгнут договор об аренде земельного участка. Причин для этого было несколько: продажа алкоголя и нарушения условий договора. Собственник арендовал участок на 65 квадратных метров, а площадь размещённого на нём универсама была больше.

Последующий проверки показали, что арендатор не планирует устранять нарушения. После этого договор с юридическим лицом расторгли. Специалисты во время других рейдов увидели, что рядом с павильоном юрлицо незаконно разместило контейнеры для сбора мусора и другие элементы благоустройства.

Ранее депутаты Петербурга просят Бастрыкина остановить снос исторических зданий. Авторы обращения просят положить конец "сложившейся в Петербурге практике вседозволенности", которую, по мнению депутатов, застройщикам обеспечивает руководство КГИОП. Под обращением подписались 55 депутатов.

Фото: пресс-служба Смолнього

