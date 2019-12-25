Петербургский суд назначил 10 лет колонии мужчине по делу об убийстве активиста

Осужденный за жестокое убийство Виталия Иоффе получил срок в строгом режиме.

Городской суд Петербурга приговорил 21-летнего Александра Синько к 10 годам и одному месяцу лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Его признали виновным по п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 158 УК РФ. Информацию подтвердили в объединенной пресс-службе судов.

По данным следствия, в ночь на 17 сентября 2024 года в квартире на проспекте Науки между Синько и Виталием Иоффе возник конфликт после совместного распития алкоголя. Обвиняемый нанес потерпевшему не менее 131 удара ножом. Иоффе умер на месте. После этого Синько забрал часть его личных вещей и уехал. В тот же день он пришел в отдел полиции в Выборге и сообщил о содеянном.

На начальном этапе обвиняемый просил рассматривать дело с участием присяжных, но затем отозвал ходатайство. В суде он утверждал, что причиной конфликта стали попытки Иоффе к нему, однако позже признал, что эти показания были ложными, и заявил о личной неприязни как мотиве преступления. По данным источника агентства, потерпевший ранее привлекался к административной ответственности за участие в уличных акциях.

Ранее на Piter.TV: водитель, сбивший ребенка на Красносельском шоссе, предстанет перед судом.

Фото: Piter.TV