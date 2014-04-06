СК просит арестовать строителя, который избил градозащитника Олега Мухина

Активиста избили, когда он пытался снять снос особняка Салтыковой на Большой Морской улице.

Следственный комитет требует арестовать строителя, который избил градозащитника Олега Мухина в Петербурге. Об этом 22 августа рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, 16 августа градозащитники приехали на Большую Морскую, 51, чтобы провести пикеты против сноса здания. Мухин заявил, что на него "сразу налетели 3-4 каких-то здоровенных мужика, повалили на землю, душили, били руками, ногами". Также мужчина утверждает, что его заставили удалить все фото и видео, а затем умыться. Он предполагает, это нужно было сделать для того, чтобы избавиться от следов избиения. На кадрах, опубликованных в группе градозащитников Петербурга, видно, что Мухина действительно ударили по лицу. Он намерен обратиться в полицию.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения градозащитника Мухина.

Фото: ВКонтакте / Группа градозащитников Санкт-Петербурга / скриншот