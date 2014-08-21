Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения градозащитника Мухина

Инцидент произошел днем ранее, 16 августа.

В среду, 17 августа, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения градозащитника Олега Мухина у особняка Салтыковой на Большой Морской улице. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 16 августа градозащитники прибыли на Большую Морскую, 51, чтобы провести пикеты против сноса здания. Мухин заявил, что на него "сразу налетели 3-4 каких-то здоровенных мужика, повалили на землю, душили, били руками, ногами". Также мужчина утверждает, что его заставили удалить все фото и видео, а затем умыться. Он предполагает, это нужно было сделать для того, чтобы избавиться от следов избиения. На кадрах, опубликованных в группе градозащитников Петербурга, видно, что Мухина действительно ударили по лицу. Он намерен обратиться в полицию.

Фото: Telegram / SOS СПб СНОС