Бастрыкин приехал в Петербург, чтобы разобраться в деле об избиении активиста Мухина

На месте Бастрыкин переговорил с дежурным следователем

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин без предупреждения приехал в Петербург, чтобы оценить ситуацию по сносу исторического особняка Салтыковой на Большой Морской улице. Об этом в среду, 24 августа, сообщает "Фонтанка".

Вечером на месте сноса дежурил местный представитель СК. Причём ещё днём градозащитники сообщили о возобновившихся работах внутри исторического дома. На месте Бастрыкин переговорил с дежурным следователем. После этого он поехал в региональное управление Следкома, чтобы побеседовать с гендиректором фирмы, которая проводит работы в особняке.

Ранее Бастрыкин также пообещал лично встретиться с градозащитниками. Как рассказали в телеграм-канале "SOS СПб СНОС", из дома Салтыковой начали выводить работников, которых по очереди сажают в полицейскую машину.

Бастрыкин поручил разобраться, почему обвиняемого в избиении Мухина не арестовали. Председатель СК считает, что мера пресечения должна быть жестче.

Видео: Telegram / SOS СПб снос



