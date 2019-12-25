Стало известно, чего петербуржцы ждут от благоустройства Шуваловского карьера

Они хотели бы видеть зоны и для тихого, и для активного отдыха, а также максимальное сохранение природности.

В 2023 году начнется благоустройство Шуваловского карьера в Приморском районе. Проект будет создаваться с учетом мнения жителей. Piter.tv узнал от инициативной группы петербуржцев, каким бы они хотели видеть обновленный карьер. Свои пожелания они направили комитету по благоустройству.

Сейчас у нас приоритеты расставлены так, что на первом месте идет именно экология и защита существующей природной составляющей карьера. Поэтому мы старались учитывать при создании общественной концепции по благоустройству заботу об окружающей среде, сохранение и увеличение биоразнообразия растений, использование открытых почвенных покровов и сохранения дикости, разнотравья, легкой природной естественности. В городах такие места — большая ценность, очень важно их сохранять. рассказал представитель сообщества "Шуваловские берега".

Петербуржцы надеются, что при проведении работ территорию очистят от мусора. По их словам, по периметру карьера есть свалки. Кроме того, на берегу любят отдыхать и даже жить люди без определенного места жительства.

Участники инициативной группы хотели бы, чтобы на территории карьера появились удобные места для тихого отдыха, оборудованные площадки для приема пищи и для выгула собак. Участки у берега необходимо зонировать таким образом, чтобы те, кто предпочитает тихий и активный отдых не мешали друг другу.

Важно, чтобы зонирование ненавязчиво давало свободу выбора для пользования территорией и задавало определенные ограничения. Для этого нужно будет хорошо продумать логику дорожно-пешеходных тропинок, мест уединения, созерцания и напротив — скопления людей и иных активностей.

В этом году пройдет проектирование, а в 2023 и 2024 — реализация проекта. Отдельные участки Шуваловского карьера должны будут внести в ЗНОП.

Ранее Piter.tv подробно рассказывал о том, почему в Петербурге не спешат вовлекать жителей в благоустройство пространств.

Фото: ВКонтакте / Шуваловские берега / Ольга Степанова; ЖК Шуваловский ЖКШ / Natalia Borisova