Каким должно быть соучаствующее проектирование, или почему в Петербурге не спешат вовлекать жителей в благоустройство пространств

Ни один проект благоустройства не создается без учета мнения жителей. Об этом на минувшей неделе заявили в профильном комитете Смольного. Как выяснил Piter.tv в беседе с экспертами, на самом деле исполнительная власть часто старается ограничиться минимальными требованиями и не спешит привлекать жителей к разработке концепции пространств в полной мере.

Рассказываем, почему так происходит, и как возможно сделать город лучше собственными силами уже сейчас.

Эксперты - медиаторы

В 2022 году у каждого района, муниципального округа, а иногда и даже двора есть своя неофициальная группа в социальных сетях. Местные жители делятся новостями, замечаниями, предложениями, а кто-то не только комментирует, но и активно участвует в жизни своего микрорайона — проводит озеленение, организует соседей на субботники, придумывает новые арт-объекты.

Участие горожан в развитии Петербурга вышло на новый уровень около 10 лет назад. По мнению координатора движения "Красивый Петербург", эксперта Института дизайна и урбанистики Университета ИТМО Стива Каддинса, активность со стороны жителей была и раньше, но с развитием Интернет-сообществ и поддержкой со стороны медиа благоустройство стало привлекать больше участников. Петербуржцы стали активно следить за городскими проблемами и участвовать в их решении — защите зеленых зон и объектов культурного наследия.

Шаг на встречу активности горожан в 2018 году сделал Минстрой, запустив федеральный проект "Формирование комфортной городской среды". По правилам ФКГС, вовлечение жителей в вопросы благоустройства общественных пространств является обязательным условием. В Петербурге запуску федерального проекта предшествовала цепочка важных событий. О них Piter.tv рассказал руководитель проектов Центра гуманистической урбанистики UP Европейского университета в Петербурге Олег Паченков.

— 2012 год, Марафон городских действий "Делай Сам". На протяжении двух недель для граждан проводили образовательные, экологические и культурные мероприятия. Главная цель — рассказать, как жители могут своими силами улучшать городскую среду;

— Деятельность Центра прикладной урбанистики во главе со Святославом Муруновым, который продвигал идею развития городских сообществ, в том числе, для участия в развитии городской среды;

— 2016 году, запуск проекта партиципаторного бюджетирования "Твой бюджет". Он позволяет горожанам реализовывать собственные идеи, включая благоустройство, за счет средств бюджета Петербурга;

— 2017-2018 годы, первое благоустройство в рамках соучаствующего проектирования — на набережной реки Карповки. Экспертное сообщество объединилось с жителями в рамках проекта "Друзья Карповки", чтобы разработать сначала концепцию, а затем совместно с проектировщиками из бюро "Нескучный сад" — проект развития территории, который был реализован в 2018;

Можно заметить, что особую роль в участии горожан в жизни Петербурга сыграло экспертное сообщество. Эту же мысль подтверждает доцент Института дизайна и урбанистики Университета ИТМО, руководитель Лаборатории качества городской жизни Александра Ненько. По ее словам, урбанисты, социологи, антропологи лоббировали идею социального участия и стали своеобразным мостиком между заинтересованными сторонами (их называют стейкхолдерами) в лице жителей и власти.

Проекты Минстроя не были бы возможны, если бы не было такого серьезного лоббирования со стороны экспертного сообщества. Как мне кажется, есть и внимание со стороны жителей, и внимание со стороны властей, но очень важно внимание экспертов как медиаторов между этими двумя стейкхолдерами. Александра Ненько

Фото: ВКонтакте / Делай Сам СПб

Как я могу сделать окружающую среду лучше?

На данный момент в законодательстве прописаны несколько форм участия граждан в благоустройстве города. По словам Александры Ненько, прежде всего — это институт общественных слушаний, который не всегда работает: на них выносятся готовые проекты, которые носят согласовательный характер, а не характер обсуждения и предложения.

Слушания проводит комитет по градостроительству и архитектуре, комитет по благоустройству, районные администрации и муниципальные образования.

Также есть возможность оставить жалобу или предложение на портале "Наш Санкт-Петербург". Это канал участия, но в более редуцированном формате, отметила эксперт. Ответственные организации получают вашу жалобу и приступают к решению проблемы.

Еще один вариант активного участия — программа "Твой бюджет". В этом году ее обещали запустить в новом формате, подробности пока неизвестны. В рамках программы горожане не только предлагают свои идеи по улучшению среды, но затем работают над проектом вместе с экспертами и органами исполнительной власти. Инициатива должна понравиться жюри и горожанам, а также вписываться в определенный бюджет.

Фото: ВКонтакте / Твой бюджет - Санкт-Петербург

Отметим, что помимо вариантов, прописанных в законодательстве, граждане могут организовываться на своем уровне и участвовать, например, в выращивании огорода у себя под окнами. Чат в мессенджере для соседей теперь есть практически у каждого жилого комплекса, особенно, если речь идет о новостройке. Несмотря на то, что сообщества центральных районов более медийные, количественно их меньше. По словам Стива Каддинса, на окраине люди могут организоваться быстрее, так как плотность населения в одной точке выше. Центральные же сообщества более крупные территориально, и поэтому они уделяют меньше внимания отдельным участкам.

Ступень вовлечения — соучастие

Александра Ненько отмечает, что за последнее десятилетие власть сделала шаги в сторону вовлечения жителей, но в целом уровень пока можно назвать базовым, не считая отдельные примеры.

Согласно концепции американской исследовательницы и политического деятеля XX века Шерри Арнштейн, верхней ступенью в лестнице гражданского участия считается полноценное участие горожан в управлении территориями и распределении бюджета. На эту же концепцию ориентируется и Минстрой. На последнем этапе жители формируют локальные ассоциации и берут на себя решение некоторых проблем, взаимодействуя с бизнесом и властью.

В идеале жители не только помогают создавать пространство, но и наделяют его смыслом, ухаживают за ним по собственной инициативе, проводят мероприятия. Обладая различными компетенциями, они могут участвовать в маркетинговой и рекламной кампании пространства. Это одна из важных черт не просто благоустройства, но и развития города. В Петербурге есть примеры, благодаря которым можно сказать, что соучастие состоялось, однако для второго мегаполиса России их мало.

При благоустройстве в рамках соучаствующего проектирования жители участвуют на всех этапах создания или обновления пространства. Горожан с самого начала вовлекают в определение проблематики территории, ее ценностей, запросов на развитие через исследования и сессии с модератором. На встречах они обсуждают функциональное, событийное наполнение. Жители делятся своими пожеланиями, ожиданиями в адрес пространства.

После того, как сделан эскиз проекта, жители могут обсуждать, что же получилось и дать обратную связь, которая учитывается проектировщиком. Жители могут участвовать, в частности, в реализации этого проекта и даже в его постмониторинговой оценке. Сейчас у нас не так много примеров участия жителей в реализации проектов и фактически нет в России примеров участия горожан в оценке качества нового общественного пространства или нового места досуга . Александра Ненько.

Каноническим для Петербурга считается вовлечение горожан в благоустройство участка набережной реки Карповки.

Фото: Дмитрий Кудинов

Во-первых, это был один из первых примеров первый пример соучаствующего проектирования, когда жители так активно подключились к разработке концепции и проекта.

Во-вторых, на Карповке экспертам вместе с жителями удалось преобразить локацию общегородского значения, которая понравилась многим. Пространство получило свою популярность еще до открытия, отметил Олег Паченков. Это стало возможным благодаря фестивалям и другим событиям, которые предшествовали благоустройству, и горожанам, которые участвовали в обсуждении проекта и рассказывали о своем участии в социальных сетях. По мнению урбаниста, чиновники часто недооценивают роль участия жителей горожан в проектировании городской среды — в том числе, это добавляет проектам популярности.

В-третьих, жизнь пространства не ограничилась созданием материально-технической среды. В дальнейшем развитии пространства, организации мероприятий активно участвуют местные жители. Это то самое наполнение, на важность которого обращает внимание Александра Ненько.

На Карповке сейчас есть не только само пространство, которое используется для досуга, но и есть и отдельные самоорганизованные группы жителей, например, группа танцоров, которые приходят и устраивают вечера танцев, или общественный огород на Карповке. Очень важно, когда после реализации проекта жители активно участвуют в самой жизни нового пространства. Александра Ненько.

Фото: Piter.tv

Отметим, что в Петербурге есть и другие позитивные примеры соучаствующего проектирования, например, благоустройство на набережной рек Охта и Оккервиль, а также на Софийской улице. Первое проводилось за счет девелопера, который был заинтересован в том, чтобы территория около его домов была комфортной. Второе — за счет бюджета муниципального округа №72 в Купчино. Кроме того, сейчас в муниципальном округе разрабатывают проект благоустройства еще четырех дворов. На реализацию, скорее всего, потребуется около 2 лет.

Фото: ВКонтакте / Твой город: Охта/Оккервиль

Фото: ВКонтакте / Муниципальное образование № 72

Таким образом, примеры есть, но их не так много. Судя по комментариям в соцсетях, петербуржцам хотелось бы, чтобы к их мнению прислушивались больше.

Скамейка, дерево, фонтан

При благоустройстве в рамках соучаствующего проектирования происходит трехсторонняя коммуникация между властью, экспертами и жителями. Каждый из них старается отстаивать свои интересы, что приводит к конфликтам между группами.

Конфликт между жителями может произойти потому, что у каждого свой взгляд на будущее пространства. Кто-то хочет детскую площадку, а кто-то — тихий уголок. По мнению главы МО №72 Павла Швеца, когда речь идет о благоустройстве с участием городских властей, исполнительная власть не любит решать подобные конфликты. По мнению депутата, именно по этой причине районные администрации или комитет по благоустройству любят проводить опросы в социальных сетях и затем называть это "мнением жителей".

Чиновникам проще принять решение, а у жителей не спрашивать. Из-за этого власть закрытая, она боится создавать ситуации, которые потребуют ответов на неудобные вопросы. Павел Швец.

Муниципальный депутат указывает на то, что зачастую при опросе жителям предлагается выбрать уже из существующих вариантов. Неготовность чиновников вести диалог приводит к тому, что появляется пространство, которое жителей не устраивает. Как следствие — недоверие к власти, вандализм.

Жителям со своей стороны нужно повышать компетенции, получать новые знания по урбанистике. Не все понимают, что возможности преображения территории довольно обширны. Чаще всего горожане в рамках благоустройства просят установить им скамейки, посадить дерево или (очень редко) сделать фонтан, рассказал Стив Каддинс. При грамотной работе архитектора в рамках соучаствующего проектирования можно выяснить более богатые ожидания от развития пространства и реализовать их нетривиальным образом.

Что плохого в том, чтобы обустроить территории по одним и тем же запросам? Одинаковые пространства — это не только скучно, но и вредно. Олег Паченков объясняет: у каждого пространства в городе есть свое назначение, своя аудитория. Детская площадка не может быть такой же, как площадка для подростков. Один сквер не может и не должен быть похож на другой. Мамы, которые гуляют с детьми, хотят видеть в разных дворах разные площадки. Сделать их похожими — значит то же равно, что одеть всех людей в одинаковую одежду, то есть убить в них уничтожить их индивидуальность.

Создавая общественные пространства, мы не красоту наводим, мы создаем образ жизни людей. Если разные горожане используют пространства по-разному, значит, мы должны создавать разные пространства, отвечающие их запросам, а не унифицировать. Олег Паченков.

Архитектор пытался выразить свою дизайнерскую мысль

Со стороны архитекторов соучаствующее проектирование также требует особых компетенций. Специалистам приходится проявлять себя не только в качестве профессионала в своей области, но и выступать модераторами или, как минимум, уметь общаться с горожанами.

Появляется дополнительный элемент: работа со стейкхолдерами на этапе создания проекта. Специалист обсуждает свои идеи не только в профессиональном цеху и с чиновниками, но и с горожанами. Появляется совсем другое видение, точнее, много видений, так как у всех разные запросы на будущее территории. Олег Паченков.

Если ранее архитектор пытался выразить воплотить свою дизайнерскую мысль и воспринимал участок как пространство для сугубо своей работы, то теперь он вынужден считаться с контекстом — ценностями жителей, интересами, культурными особенностями. Будущим пользователям пространства при этом может быть менее важна не нужна дизайнерская мысль, а но нужно комфортное место для проведения досуга. Нужно помнить о том, что жители знают гораздо больше о жизни территории, чем архитектор, и могут обладать такой информацией, которая профессионалу даже не придет в голову. Например, теннисный стол может стать местом для застолий, если во дворе проводят время любители спиртного, а цветущая береза — спровоцировать аллергию у жителей дома.

Договориться не всегда легко. Тренд, который наблюдается в последние годы — максимальное стремление горожан к природности. Там, где специалист хотел бы сделать плитку, жители требуют набивных дорожек. Там, где мог бы быть красивый рулонный газон, горожане хотят, путсь не такой красивый, но натуральный. Модераторам в этой ситуации часто приходится проводить просветительскую работу как среди горожан, так и среди проектировщиков, находя экспертов, способных пояснить сильные и слабые стороны всех обсуждаемых вариантов.

Фото: комитет по благоустройству

У чиновников мышление, что это их вотчина

В Петербурге встречаются истории, когда инициативы петербуржцев уничтожаются, потому что это не было согласовано с властями. Так, например, жители Васильевского острова решили собственными силами благоустроили сквер на 10-й линии В.О., но в Смольном пригрозили демонтировать установленные скамейки и урны.

По словам Стива Каддинса, при "партизанинге" результат вашего труда, в лучше случае, демонтируют, выкопают, а в худшем — привлекут к ответственности. Если вы согласовываете работы, то процесс может быть небыстрым. В качестве примера урбанист привел посадку деревьев около площади Восстания, которая заняла около года, однако клены до сих пор на месте.

Что-то делать можно только понимая, как это работает, иначе это может быть напрасно. Первый путь — делать все через согласование и через все ведомства, но не всегда получится. Второй путь — партизанинг без серьезных перспектив, зато быстро, ярко, но, рискуя потерять сделанное или обрести проблемы в правовом поле. Выбор за каждым свой. Малые дела методом партизанинга могут быть сделаны, если вы оцените риски. Стив Каддинс.

Фото: Красимир Врански

Олег Паченков отметил, что видение точка зрения жителей на заботу о территории иногда не соответствует видению чиновников. Горожане хотят проявить инициативу и заботу о городской среде, но сталкиваются с барьером в виде нормативно-правовых актов. Чиновники со своей стороны ограничены регламентами и не могут позволить горожанам делать все так, как те они хотят.

Городским властям трудно смириться с мыслью, что горожане могут пойти и сами каким-то образом инициировать изменения в городе. У чиновников мышление, что это их вотчина, и "Кто им позволил?!". Точка зрения "почему нам должен кто-то позволять, мы считаем что мы вправе" не встречает со стороны чиновников понимания. Одна из причин — технические аспекты, которые горожанам часто неизвестны. Олег Паченков

О том, насколько власть открыта к инициативам горожан, Piter.TV решил узнать в Добрососедстве Коломны. Ранее мы делали репортаж об активистах. Его представитель, художница Евгения Исаева рассказала, что опыт общения с комитетом по благоустройству был разным, но все акции по озеленению согласовывали.

Они [специалисты комитета по благоустройству] предоставляли нам лопаты, грабли и семена газона для добрососедского озеленения. А с другой стороны, не смогли взять на баланс урны, которые мы самостоятельно установили на Пряжке, хотя они были в согласованном проекте. Этой зимой мы пытаемся бороться с незаконной свалкой снега на берегу Пряжки. Она там с разрешения администрации Адмиралтейского района, хотя это противоречит нормам и природоохранному законодательству. Но до этого мы договорились с Комблагом же о том, что они возьмут на баланс статую Венеры, если мы ее отреставрируем. Евгения Исаева, Добрососедство Коломны.

Фото: Петр Левин

Участниками добрососедства являются два муниципальных депутата — Илья Киселев и Петр Левин, они берут бюрократические вопросы на себя.

Есть и другие примеры. В октябре Piter.tv рассказывал, как жители Литейного округа раскритиковали детскую площадку у Сада Дружбы. Активисты предлагали сделать площадку в восточной тематике, но их пожелания не учли.

Не всем понравилось благоустройство Заневского парка в Красногвардейском районе. Местные жители обратили внимание на то, что песчаные дорожки решили заменить на плитку, часть зеленой зоны оказалась разрыта, а новые арт-объекты в космическом стиле поняли не все.

Фото: Instagram / @novikov

Нецелевая статья расходов

Помимо того, что городские власти не хотят ввязываться в конфликты жителей по вопросам благоустройства, есть объективная причина, по которым горожан не так активно вовлекают в разработку концепции будущих пространств. Все просто — отсутствие денег.

Муниципалы не могут выделять отдельные средства на исследования в рамках соучаствующего проектирования. Эта статья бюджета считается нецелевой. По словам депутата Павла Швеца, в прошлом у муниципалитета были небольшие проблемы с Контрольно-счетной палатой по этому поводу. Позже в МО нашли выход. Муниципал рассказал, что для проведения исследований и сессий с жителями требуется несколько сотен тысяч рублей. При этом при желании можно не привлекать экспертов со стороны, а самим пройти курсы. Это могут сделать специалисты муниципалитета или отдела по благоустройству. В целом обустройство двора — недешевое удовольствие, которое обходится местному бюджету в десятки миллионов рублей. Финансирование МО урезается, а правила для благоустройства ужесточаются, и материалы дорожают. В связи с этим на сессии с жителями и исследования готовы пойти не все муниципалитеты.

Стоит отметить, что сейчас у муниципальных округов появилась дополнительная возможность получить субсидию на благоустройство и озеленение. Деньги из городского бюджета распределяются на конкурсной основе. В этом году — 250 млн рублей. Проект должен синхронизироваться с городскими программами развития и пройти обсуждение с жителями. Кто получит субсидию в этом году, можно почитать здесь.

На уровне города с деньгами тоже не все хорошо. Петербург не получает средства на федеральный проект "Формирование комфортной городской среды", поэтому город выполняет требования Минстроя по минимуму, объясняет Олег Паченков. Провели опрос — уже как бы привлекли жителей. Только в этом году город собирается благоустроить 40 пространств. У юристов Смольного нет оснований для того, чтобы выделить деньги на проведение исследований и соучастия, так как эту статью расходов также могут признать нецелевой. В итоге эти виды работ ложатся на плечи проектировщиков, которые часто не готовы делать их за свой счет.

Обязательства и отчетность у города есть, но при этом мы от Минстроя не получаем денег. Проекты благоустройства как реализовывались комблагом за бюджетные средства города, так дальше это и происходит. Из-за этого мало что изменилось и содержательно. Позиция Смольного: "денег не дают и требовать ничего не могут", поэтому они соблюдают требования Минстроя по минимуму. Олег Паченков.

По оценке урбаниста, на примере благоустройства на Охте-Оккервиль, проектирование дорожает на 15-20%, если они включает полноценное соучастие. В переводе на конкретные суммы — от 500 тысяч до 2 млн рублей в зависимости от масштаба пространства.

Эксперты отметили, что в городе открыт Центр компетенций Петербурга по вопросам формирования комфортной городской среды, который как раз должен взаимодействовать с жителями, но почему-то результатов его работы пока не видно.

Текст: Надежда Сибилева для Piter.tv

Фото: Piter.tv