Жители Литейного округа раскритиковали детскую площадку у Сада Дружбы

Не все жители оценили новую детскую площадку на Литейном проспекте. Некоторым она показалась маленькой и небезопасной.

Жители Литейного округа обсуждают новую детскую площадку у Сада Дружбы. Многие родители признались в соцсетях, что ожидали большего от обновленной площадки. Piter.TV узнал плюсы и минусы новой детской площадки у китайского сада на Литейном проспекте.

Плюсы – это покрытие, до этого была другая площадка, там было покрытие из песка. Оно было не очень хорошее, поэтому прорезиненное – это хорошо. Если вы посмотрите по углам, то увидите освещение, здесь светло. Юрий Кардюков, местный житель

Активисты предлагали сделать площадку в восточной тематике: установить горку в виде дракона, это пожелание не было выполнено. Жители также жалуются на небольшой выбор качелей и отсутствие ограждения, которое было на прежней площадке. Кроме того, по словам родителей, некоторые качели небезопасны и могут нанести травму ребенку.

Большая проблема есть с безопасностью. Пружинная качель, здесь очень хорошо качаться одному ребенку, но, когда ребенок качался, она сильно вибрировала. Если второй ребенок залезает туда, то может получить травму. Когда дети качались, один получил небольшую травму, когда залезал, а второй – когда слезал. Юрий Кардюков, местный житель

Жители надеются на дальнейшую реконструкцию Сада Дружбы: беседка и стена с драконами нуждаются в ремонте. Стоимость работ по установке детской площадки и фонтана сквере составляет почти 8 миллионов рублей.

Фото и видео: Piter.TV