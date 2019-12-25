Проект "Твой бюджет" в Петербурге изменит свой формат

В чем именно будут заключаться изменения — пока не сообщили.

Проект "Твой бюджет" собираются трансформировать. В связи с этим его старт в 2022 году придется отложить, сообщили в пресс-службе комитета финансов.

В ведомстве отметили, что власти проанализируют 6-летний опыт проекта, чтобы вывести его на новый уровень. Напомним, "Твой бюджет" позволяет горожанам реализовывать их инициативы по модернизации городской среды. Он был запущен в 2016 году. Традиционно сбор заявок начинался в январе, однако в этом году это произойдет только после объявления нового формата в феврале.

За 6 лет существования проекта были реализованы проекты сквера "Осенний марафон", кинологической площадки на Морской набережной, скейт-парка под Коломяжским путепроводом и другие.

Фото: Piter.TV